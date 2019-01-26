أمين عام حزب الله: دول خليجية تدعم الفصائل الكردية في شرق الفرات

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وأضاف خلال حواره مع فضائية الميادين: "يوجد آلاف الداعشيين في معسكرات الوحدات الكردية، وأعتقد أن داعش ستنتهي في شرق الفرات".

وقال: "التواجد في البوكمال ودير الزور بسبب التهديد الذي تمثله داعش، وليس هناك مواجهة بين الجيش السوري والوحدات الكردية، وخطوط التفاوض مفتوحة".

وتابع: "ما منع الجيش السوري وحلفاءه من تحرير البوكمال، العام الماضي، هو أمريكا".

وتحدث نصر الله، خلال الحوار، الذي نشرته قناة الميادين بعنوان "حوار العام" نصر الله يكسر الصمت، عن العديد من القضايا الإقليمية، وخاصة الوضع مع إسرائيل.

وكشف مذيع قناة الميادين، الذي أجرى حوار خاص مع نصر الله، حقيقة ما أثير حول أن الحوار، الذي وصفه بـ"حوار العام" مسجل وليس حوار مباشرا.

وقال غسان بن جدو، مذيع الميادين، إنه يجري حوارا مباشرا، مع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، من مكان آمن في لبنان، مشيرا إلى أن هذا الحوار يفند الشائعات، التي أثارته وسائل الإعلام الاسرائيلية، والأخبار الكاذبة عن صحته.