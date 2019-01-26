الجزائر ترفع سن المستفيدين من التأمين على البطالة

وأكد وزير العمل، مراد زمالي، أن السن "المحدد للاستفادة من تسهيلات و مزايا جهاز الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ستمدد و ستنتقل من 50 إلى 55 سنة"، حسب صحيفة الخبر الجزائرية.

وأضاف الوزير أن "هذا الإجراء الجديد سيسمح للأشخاص من هذه الفئة العمرية (55 سنة) من "الاستفادة" من التسهيلات والمزايا التي يمنحها الصندوق والاستفادة من "تجاربهم و كفاءاتهم المهنية" في مؤسساتهم المصغرة".

وتابع مراد زمالي "تم مؤخرا الموافقة على اقتراح تعديل النصوص القانونية المسيرة لهذا الجهاز في انتظار صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية".