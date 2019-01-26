حسن نصر الله: لدينا خطط للوصول إلى الجليل... ولا تعلم إسرائيل من أين سنأتيها

وقال نصر الله في حوار مباشر مع قناة الميادين اللبنانية، إن ما فعله رئيس وزاراء الإسرائيلي نتنياهو بالكشف عن تلك الأنفاق زرع الخوف والرعب في قلوب الشعب، إذ هم الآن يخشون الأنفاق بعدما كان خوفهم الوحيد عن طريق الصورايخ.



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وأضاف نصر الله، إننا نملك خطة مدروسة وموضوع منذ فترة للسيطرة على منطقة الجليل، مشيرا إلى أن الإسرائيليين لن يعلموا من أين سندخل الجليل ولن تتوقف على الأنفاق.

وأردف الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، إننا غيرنا في قواعد الاشتباك ونستطيع أن نصيب العدو في عقر داره، خاصة بعد الحرب السورية.

وحذر نصر الله الجيش الإسرائيلي من شن أي حرب قائلا، "إذا اعتدى الجيش الإسرائيلي علينا فسيندم لأن ثمن الاعتداء سيكون أكبر بكثير مما يتوقعه وخياراتنا مفتوحة على الطاولة، وفعل كل ما يلزم بعقل وحكمة وشجاعة".

ونوه نصر الله، "بأنه عندما نتخذ القرار بالدخول إلى الجليل فإن العملية ستشمل كل الحدود والعدو لن يعلم من أين سنأتيه".