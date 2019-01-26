حسن نصر الله: نقف خلف الجيش... وثمن اعتداء إسرائيل أكبر مما تتوقعه

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وتابع: "عندما تقول الدولة وليست الحكومة، أن هذه الأرض لبنانية، ومنها مزارع شبعا، فإننا (المقاومة) سندافع عنها.

وأضاف: "المقاومة لن تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في مسأة ترسيم الحدود لأن هذا شأن للدولة وهي صاحبة القرار السيادي في هذا الأمر وهم مسؤولون أمام الشعب اللبناني.

وفي موضوع الجدار نحن نقف خلف الدولة، وخلف الجيش، وننتظر تصرفات الدولة لنبني عليها موقفنا.

وتابع: "إذا قامت إسرائيل بقصف أو عملية اغتيال داخل لبنان، وتوسعنا بالقول بأنه إذا قام بقتل أي من أفراد حزب الله في سوريا، فإن هذا يمثل اعتداء بالنسبة لنا وفي كل الأحوال سيكون الثمن أكبر مما تتوقعه إسرائيل".