بارزاني: بدأنا تحقيقا بشأن الاعتداء على قاعدة تركية شمالي العراق

أنقرة/ طوغتشينور يلماز/ الخليج 365
قال رئيس وزراء إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني إن تحقيقا بدأ بشأن الهجوم الذي تعرضت له قاعدة للقوات المسلحة التركية شمالي العراق.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى السبت بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وبارزاني، وفق مصادر دبلوماسية تركية للأناضول.
وأفادت المصادر أن بارزاني قال خلال الاتصال إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الهجوم الذي تعرضت له القاعدة نتيجة لتحريض تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، وبدأ تحقيق بالخصوص.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع التركية، إن قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق، تعرضت لاعتداء بتحريض من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، أسفر عن أضرار جزئية في مركبة ومعدات عسكرية.
وأكد البيان أنّ القوات التركية اتخذت التدابير اللازمة بشأن الحادث.
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