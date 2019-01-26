مصر.. إخلاء سبيل والدة "طفل البلكونة" التي أثارت جدلا

القاهرة / الخليج 365

قررت النيابة المصرية، السبت، إخلاء سبيل سيدة تسببت بسخط الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو لها وهي تخاطر بحياة طفلها في مسعى لدخول شقتها بمدينة "6 أكتوبر" غرب القاهرة.

وأظهر مقطع مصور متداول بمواقع التواصل على نطاق واسع، سيدة تدعى هند -عاملة نظافة- وهي تدفع بطفلها لبلكونة (شرفة) شقتها من نافذة في الطابق الثالث؛ في محاولة منها لدخول الشقة بعدما أضاع الطفل مفتاحها، وسط صراخ من الطفل الذي كان مهددا بالسقوط.

وفي وقت سابق اليوم، أوقفت قوات الأمن السيدة، فيما أشار المجلس القومى للطفولة والأمومة (حكومي)، في بيان، إلى أن التوقيف جاء بعدما تقدم "خط نجدة الطفل" (هيئة حكومية) ببلاغ ضدها.

وبعد التحقيق معها بتهمة "الإهمال وتعريض حياة ابنها للخطر"، قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، إخلاء سبيلها، بعدما كتبت تعهدًا على نفسها بعدم التعرض له مرة أخرى.



وأكدت النيابة، وفق إعلام محلي، أن القرار راجع إلى ظروف المتهمة الإنسانية، وحرصًا على عدم تفكك الأسرة المكونة من الطفل المجني عليه و3 أشقاء آخرين له.



ونال المقطع الذي عرف إعلاميا في مصر باسم "طفل البلكونة"، آلاف التعليقات عبر منصات التواصل؛ بسبب ما اعتبر قسوة في التعامل وتعريض حياة طفل للخطر، قبل أن تنال السيدة تعاطفًا بعد حديث الجيران عن فقر الأسرة ووضعها الاجتماعي الصعب.



ونقلت بوابة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، عن والد الطفل ويدعى عبد الرازق أبو زيد، قوله إن زوجته لم تكن تقصد إيذاء الطفل، وطالب بالعفو عنها.



ويعاقب القانون المصري بأحكام تصل إلى السجن والغرامة المالية، لمن أهمل أو عرض حياة طفل للخطر.

