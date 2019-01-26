اليمن يطالب الأمم المتحدة بإلزام #مليشيا_الحوثي بتنفيذ #اتفاق_ستكهولم

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الخليج - واس
طالب رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بإظهار جديتهم والتزامهم بتنفيذ اتفاق ستكهولم حول الحديدة والالتزام بوقف إطلاق النار وإزالة المظاهر المسلحة ووقف عمليات التحصين والدفاعات العسكرية.
وشدد عبد الملك على ضرورة التركيز على آلية إعادة الانتشار في الحديدة وأن تنصاع المليشيا إلى كافة بنود اتفاقات ستوكهولم بانسحاب الميليشيات الحوثية، من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
جاء ذلك خلال لقاءه في عدن، محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر، وممثلي الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة.
وأشار رئيس الوزراء اليمني، إلى حجم الوضع الإنساني المؤسف الذي يعانيه السكان في المناطق المتضررة في الحديدة من نتائج الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد عبد الملك ضرورة التوصل إلى اتفاق حقيقي لفتح الطرق والممرات وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية خاصة للمناطق الأكثر تضررًا.
وقدم الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة المنبثقة عن اتفاقات السويد إحاطة للحكومة حول أعمالها وجهودها.
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