شكرا لقرائتكم خبر عن محفزات جديدة للقطاع الخاص.. بتأييد من ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلن المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة بصدد الإعلان عن الكثير من البرامج التي تحفز القطاع الخاص الوطني بتأييد من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بحضور وزير النقل، نبيل العامودي والدكتور عابد السعدون رئيس برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات.

وقال الفالح: إن ما يميز البرنامج طرح مشاريع تفوق قيمتها 70 مليار ريال كبداية، موضحاً أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات سيحقق نمواً متكاملاً، وأن الابتكار والبحث العلمي ستكون عناصر أساسية لاقتصاد المملكة.

ولفت الفالح إلى أن أكثر من 330 مبادرة تعمل تحت مظلة البرنامج، كاشفاً عن أن أكثر من 34 جهة تعمل من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية

إلى ذلك قال وزير النقل نبيل العامودي: إن “هناك 60 مبادرة في مجال الخدمات اللوجيستية، ونتطلع لاستثمارات تفوق 135 مليار ريال”.