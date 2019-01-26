شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية على 5 مناطق غداً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد غداً الأحد هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة.

كما توقعت نشاطاً للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية.

وأشارت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية غداً الأحد.