شكرا لقرائتكم خبر عن «واتسآب» يخفض عدد متلقي الرسالة الواحدة بنسبة 98% والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني، ياسر الرحيلي، عن تعديلات جديدة في تطبيق المراسلات الفورية “واتسآب”. وقال الرحيلي عبر “تويتر”: “مع التنظيم الجديد لواتساب الذي لا يسمح بإعادة إرسال الرسالة لأكثر من خمسة أشخاص/مجموعات أصبح أكبر عدد ممكن تصل له الرسالة هو 1280 شخصاً بدلاً عن 65636 شخصاً”.

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