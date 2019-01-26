الان تتابع صحيفة بريطانية تعتذر لسيدة البيت الأبيض بتعويضات ضخمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت صحيفة “تلغراف” البريطانية اعتذارها، وقررت دفع “تعويضات كبيرة” للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، على خلفية نشر مقال قالت فيه الصحيفة إنه يحتوي على العديد من المعلومات الكاذبة.

وذكر بيان من الصحيفة البريطانية، السبت، أنها تعتذر “بدون تحفظ” عن محتوى غلاف نشرته، في 19 يناير، في ملحق أسبوعي لها.

وقال البيان: “اتفقنا على دفع تعويضات مالية كبيرة للسيدة ترامب، فضلا عن التكلفة القانونية”، دون أن تحدد قيمة التعويضات.

وأضاف أنها ذكرت “مغالطات” بشأن شخصية والد ميلانيا ترامب، و”كذبت في أسباب تركها لدراسة الهندسة المعمارية، وأن مسيرتها المهنية كعارضة أزياء لم تنجح قبل أن تقابل دونالد ترامب”.