فيديو| «مهلة الـ8 أيام».. تصعيد أوروبي ضد مادورو يشعل الأزمة الفنزويلية

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي على لسان وزيرة خارجيته فيديريكا موجيريني أنّه سيتخذ إجراءات إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات في فنزويلا في الأيام المقبلة.
وصرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز - في بيان رسمي: "إذا لم تتم الدعوة خلال ثمانية أيام إلى انتخابات نزيهة وحرة وشفافة في فنزويلا، فإن إسبانيا ستعترف بخوان جوايدو رئيسًا".
وتبعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إنّ بلاده مستعدة للاعتراف بجوايدو رئيسًا لفنزويلا في حال عدم الدعوة إلى إجراء انتخابات خلال ثمانية أيام.
وفي برلين، أوضحت مارتينا فيتز المتحدثة باسم الحكومة الألمانية في تغريدة على "تويتر": "يجب أن يمنح للشعب الفنزويلي حق أن يقرر بحرية وأمان مستقبله.. إذا لم تعلن انتخابات في غضون ثمانية أيام، فسنكون مستعدين للاعتراف بخوان جوايدو الذي يقود مثل هذه العملية السياسية، كرئيس بالوكالة".
وأضاف: "جوايدو هو الشخص المناسب للمضي بفنزويلا إلى الأمام".
وأضاف: "مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي خلصنا إلى أنّ أسبوعًا واحدًا سيكون مهلة مناسبة".
وانضمت هولندا مساء السبت إلى موقف الدول الأوروبية الخمس، وقال وزير خارجيتها ستيف بلوك: "ينبغي أن يتمتع شعب فنزويلا بالحق في تقرير مستقبله كما يشاء".
وأضاف في رسالة إلى البرلمان: "إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات حرة وشفافة وديموقراطية في فنزويلا خلال ثمانية أيام، فإنّ هولندا بدورها تعتزم الاعتراف بخوان جوايدو رئيسًا بالوكالة".
وتأتي هذه الإعلانات المتزامنة والأكثر وضوحًا من جانب دول في الاتحاد الأوروبي في وقت يستعد الاتحاد لبيان مشترك في ما يتعلق بموقفه من الأزمة في فنزويلا، ولم يتوصل الاتحاد إلى الاتفاق على "إعلان مشترك" حول فنزويلا خلال اجتماعه أمس الجمعة.
وترتبط إسبانيا، المستعمر السابق، ارتباطًا وثيقًا بفنزويلا، إذ يعيش حوالى 200 ألف من مواطنيها هناك، وأصرّ رئيس وزرائها سانشيز اليوم السبت على أن "إسبانيا لا تسعى إلى فرض حكومات أو إطاحتها في فنزويلا، بل تريد الديمقراطية والانتخابات الحرة".
من جانبها، أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أنّ أكثر من 350 شخصًا اعتقلوا خلال تظاهرات هذا الأسبوع، كما حذّرت مفوضية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان من أنّ حياة جوايدو في خطر في خضم التوتر السياسي غير المسبوق في البلاد.
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