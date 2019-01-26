فيديو| «مهلة الـ8 أيام».. تصعيد أوروبي ضد مادورو يشعل الأزمة الفنزويلية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في تصعيد سياسي عنيف في الأزمة المشتعلة منذ الأربعاء الماضي، حدّدت إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا - اليوم السبت - للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات في بلاده وإلا ستعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا بالوكالة، لتنضم إلى موقف دول أخرى منها الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تأتي المهلة الأوروبية مع تصاعد الضغوط الدولية على نظام مادورو للموافقة على إجراء اقتراع جديد، وبخاصةً مع اعتراف الولايات المتحدة وكندا ودول بارزة في أمريكا اللاتينية بجوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة خلال تظاهرات حاشدة يوم الأربعاء الماضي.

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي على لسان وزيرة خارجيته فيديريكا موجيريني أنّه سيتخذ إجراءات إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات في فنزويلا في الأيام المقبلة.

وصرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز - في بيان رسمي: "إذا لم تتم الدعوة خلال ثمانية أيام إلى انتخابات نزيهة وحرة وشفافة في فنزويلا، فإن إسبانيا ستعترف بخوان جوايدو رئيسًا".

وتبعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إنّ بلاده مستعدة للاعتراف بجوايدو رئيسًا لفنزويلا في حال عدم الدعوة إلى إجراء انتخابات خلال ثمانية أيام.

وفي برلين، أوضحت مارتينا فيتز المتحدثة باسم الحكومة الألمانية في تغريدة على "تويتر": "يجب أن يمنح للشعب الفنزويلي حق أن يقرر بحرية وأمان مستقبله.. إذا لم تعلن انتخابات في غضون ثمانية أيام، فسنكون مستعدين للاعتراف بخوان جوايدو الذي يقود مثل هذه العملية السياسية، كرئيس بالوكالة".

وكتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على "تويتر": "بعد منع مرشحي المعارضة وتزوير صناديق الاقتراع والمخالفات في عمليات الفرز في الانتخابات التي تضيق بالعيوب، أصبح من الواضح أن (الرئيس) نيكولاس مادورو ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا".

وأضاف: "جوايدو هو الشخص المناسب للمضي بفنزويلا إلى الأمام".

ولاحقًا، صرح وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا لإذاعة "تي إس إف": "إمّا أن يوافق نيكولاس مادورو على المشاركة في هذه الانتخابات والبدء بالعملية بحيث تقودها لجنة انتخابية مستقلة وأما نعترف بأنّ السلطة الشرعية الوحيدة لإجراء هذه العملية الانتخابية هي الجمعية الوطنية ورئيسها خوان جوايدو".

وأضاف: "مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي خلصنا إلى أنّ أسبوعًا واحدًا سيكون مهلة مناسبة".

وانضمت هولندا مساء السبت إلى موقف الدول الأوروبية الخمس، وقال وزير خارجيتها ستيف بلوك: "ينبغي أن يتمتع شعب فنزويلا بالحق في تقرير مستقبله كما يشاء".

وأضاف في رسالة إلى البرلمان: "إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات حرة وشفافة وديموقراطية في فنزويلا خلال ثمانية أيام، فإنّ هولندا بدورها تعتزم الاعتراف بخوان جوايدو رئيسًا بالوكالة".

وتأتي هذه الإعلانات المتزامنة والأكثر وضوحًا من جانب دول في الاتحاد الأوروبي في وقت يستعد الاتحاد لبيان مشترك في ما يتعلق بموقفه من الأزمة في فنزويلا، ولم يتوصل الاتحاد إلى الاتفاق على "إعلان مشترك" حول فنزويلا خلال اجتماعه أمس الجمعة.

وكانت إسبانيا توّد أن يمارس الاتحاد ضغوطًا على مادورو من أجل إجراء انتخابات فورية، لكن دولًا مثل النمسا واليونان والبرتغال أبدت ترددًا حيال ذلك.

وترتبط إسبانيا، المستعمر السابق، ارتباطًا وثيقًا بفنزويلا، إذ يعيش حوالى 200 ألف من مواطنيها هناك، وأصرّ رئيس وزرائها سانشيز اليوم السبت على أن "إسبانيا لا تسعى إلى فرض حكومات أو إطاحتها في فنزويلا، بل تريد الديمقراطية والانتخابات الحرة".

واعترضت المعارضة على إعادة انتخاب مادورو العام الماضي الذي يواجه معارضة دولية كبيرة، لكنه احتفظ حتى الآن بولاء الجيش القوي.

وحاول جوايدو - الذي وحّد المعارضة المنقسمة هذا الأسبوع - الحصول على تأييد الجيش عبر منحه عفوًا لأي عسكري ينشق عن نظام مادورو، لكن بدون جدوى حتى الآن.

وردًا على إعلان مادورو استعداده للقاء جوايدو، سارع الأخير إلى رفض المشاركة في "حوار شكليّ"، ودعا إلى تعبئة عامة ضد مادورو في الشوارع في تصعيد للأزمة التي خلّفت 26 قتيلا في مواجهات بين معارضي مادورو وقوات الأمن.

من جانبها، أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أنّ أكثر من 350 شخصًا اعتقلوا خلال تظاهرات هذا الأسبوع، كما حذّرت مفوضية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان من أنّ حياة جوايدو في خطر في خضم التوتر السياسي غير المسبوق في البلاد.

وتقود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط الدولية على مادورو، الذي يتهم واشنطن بالوقوف خلف محاولة "انقلاب" باعتبار نظامه "غير شرعي".

وأعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية بين كراكاس وواشنطن وأمهلت كراكاس الدبلوماسيين الأمريكيين حتى السبت لمغادرة البلاد، فيما أكّدت واشنطن أنّها لن تلتزم قرار مادورو لكنّها طلبت من الطاقم الدبلوماسي "غير الضروري" مغادرة البلاد.