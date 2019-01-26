شكرا لقرائتكم خبر عن «عمل وادي الدواسر» يضبط 11 وافداً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نفذ مكتب عمل وادي الدواسر التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض, بالمشاركة مع الجهات الشريكة “الرفد الأمني”, حملة تفتيشية استهدفت مكاتب الخدمات العامة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 11 وافدًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل، كما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

كما نفذت بقية مكاتب العمل الأخرى التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض, بالتعاون مع الجهات الشريكة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في كلٍ من محافظات الخرج والأفلاج, ووادي الدواسر, والزلفي, والغاط, والمجمعة, والمزاحمية, إضافة إلى الدوادمي, وعفيف, وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها, وأسفرت عن تحرير 4 مخالفات وإنذار 10 منشآت.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة ومحافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية, بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق لائحة العقوبات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات شملت 1789 منشأة تجارية.

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق “معاً للرصد” عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911, حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.