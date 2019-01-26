شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مواطن يفتح مزرعته طوال العام مجاناً متنزهاً لأهالي الجوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

كشف تقرير تليفزيوني تجهيز مواطن من أهالي الجوف مزرعته الخاصة لتكون متنزها لأهالي الجوف من المواطنين والوافدين، وعابري السبيل والمسافرين عبر الجوف.

وأظهر التقرير المساحة الكبيرة للمزرعة وما بها من فواكه وتمور، إضافة إلى التجهيزات التي أعدها صاحبها، من ألعاب للأطفال والدبابات والخيول، والأطعمة بنظام الخدمة الذاتية.

وعبّر عددٌ من مرتادي وضيوف المزرعة من المواطنين والوافدين عن تقديرهم الكبير لما يقوم به المواطن من أجل خدمتهم وراحتهم، وأنهم يحصلون على ما يريدون من أطعمة وفواكه وراحة ومتعة في هذا المكان الجميل.