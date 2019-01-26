شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًّا| حسم سبب وفاة الطفلة «أطياف».. الأم تصل للحقيقة بعد عام كامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - توصلت الهيئة الصحية الشرعية بمحافظة الطائف إلى أن سبب وفاة الطفلة “أطياف” كان الإهمال والتفريط من الطاقم الطبي، وليس بسبب ارتجاع معدي كما ذكرت “صحة الطائف” في وقت سابق.

وبحسب مصادر فإن الهيئة الصحية أكدت عدم صحة التصريحات التي صدرت عن “صحة الطائف” حول أسباب وفاة الطفلة، لافتة أنه تبين للهيئة الصحية بعد دراسة ملف القضية أن سبب الوفاة هو الإهمال والتفريط.

وأبانت أن الفريق المعالج لم يتخذ الإجراءات الطبية المتبعة، مثل قياس درجة الحرارة خلال العملية، وتسجيل كمية السوائل الخارجة من الطفلة، وقياس مستوى السكر، إضافة إلى أنه لم يدون تفاصيل واضحة حول محاولاته العديدة لعمل القسطرة المركزية.

وكانت “صحة الطائف” ذكرت في تصريح رسمي قبل نحو عام أن لجنة التحقيق في وفاة الطفلة أرجعت الوفاة إلى توقف القلب بسبب ارتجاع معدي يشبه الاستفراغ الداخلي، أدى إلى إغلاق مجرى التنفس.

وكانت والدة الطفلة اتهمت الطاقم الطبي بالتقصير والتسبب في وفاة “أطياف”، بعد إخضاعها لعملية جراحية في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف، لافتة إلى أن نبضات قلب طفلتها توقفت 16 مرة خلال 19 يوماً. حسب “عكاظ”.