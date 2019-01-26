واشنطن وطالبان تقتربان من اتفاق سلام «تاريخي»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اقتربت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية من التوصل لاتفاق سلام مبدئي، في خطوة تاريخية من شأنها وقف الحرب المستمرة منذ 17 عامًا بين الحركة والحكومة في كابل؛ مدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن.

جاء ذلك إثر مباحثات استمرت 6 أيام بين الطرفين، في العاصمة القطرية الدوحة، واختتمت السبت، بحسب وكالة "الأناضول".

ويتضمّن الاتفاق المبدئي تنازلات كبيرة من الجانبين، بينها سحب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 18 شهرًا.

وقال القيادي في "طالبان" وحيد موجدا إنّ الطرفين تفاهما إلى حد كبير بشأن انسحاب القوات الأجنبية، وألا تشكل أفغانستان تهديدًا لأي بقعة من العالم، موضحًا أنّ الحركة تسعى من جانبها إلى ضمان تمتع عملية السلام المقترحة بحماية دولية.

وأضاف: "لم يتم الانتهاء من الاتفاق في الدوحة بسبب بعض القضايا الفنية وصياغة الاتفاق".

من جهته، ذكر مصدرٌ مقرب من طالبان - رفض الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام - أنّ الحركة تقاوم ضغوطًا أمريكية من أجل إعلان وقف إطلاق النار وعقد محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.

وقبل أيام، أكّد مبعوث واشنطن الخاص بتحقيق المصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، أنّ بلاده ستقف بجانب كابل، وستحارب طالبان حال استمرت الأخيرة في هذه الحرب.



وفي السنوات الأخيرة، باتت أفغانستان عرضةً لهجمات تشنّها جماعات متطرفة، على رأسها "طالبان"، تستهدف مواقع للجيش والشرطة ومؤسسات رسمية واجتماعية، ما ينجم عنه سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.

وفي ديسمبر الماضي، كشف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2018، أنّ ضحايا التنظيمات المتطرفة والمتشددة بمختلف أنحاء العالم، بلغ 18,814 ضحية خلال عام 2017.

وأوضح المؤشر أنّ أكثر من نصف الضحايا قضوا على يد أربع جماعات إرهابية، هي تنظيم داعش، وحركة طالبان، وحركة الشباب الأصولية، وجماعة بوكو حرام، في حين تكبد العالم خسائر زادت على 52 مليار دولار من جراء تلك العمليات.

ووفقًا للمؤشر العالمي الذي يشرف عليه معهد الاقتصاد والسلام "IEP"، فإنّ الجماعات الإرهابية الأربع قتلت 10632 شخصًا في عام 2017، وسقط 44% من ضحايا الإرهاب في أفغانستان والعراق ونيجيريا والصومال وسوريا خلال الأعوام الأخيرة.

وقتلت حركة طالبان تحديدًا 3571 شخصًا في أفغانستان خلال 2017، وهي تخوض حاليًّا حرب استنزاف ضد التحالف الدولي منذ عام 2001، وفق التقرير.

واعتبارًا من منتصف العام الماضي، باتت طالبان تسيطر بشكل كامل على 11% من مساحة أفغانستان، فيما تخوض حرب عصابات على مساحة تقدر بـ29% من البلاد، وفعليًّا تنشط ضمن مساحة 70% من مساحة المقاطعات الأفغانية كافة.

وفي 2017، كانت طالبان مسؤولة عن 699 هجومًا إرهابيًّا، وتسبَّبت في مقتل 5771 شخصًا بحسب إحصائيات أخرى.