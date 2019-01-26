اتفاق آضنة والمنطقة الآمنة.. أصابع الغرب تعبث بالجغرافيا السورية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي "تدخل شرعي أم عدوان، دفاع عن نفس أم احتلال لأرض".. حشرت تركيا نفسها في خندق عميق من التساؤلات حول دورها العسكري في الداخل السوري والذي بات يحظى بكثيرٍ من الانتقادات على الصعيد الدولي.

وطوال الفترة الماضية، اعتادت تركيا على تبرير تدخلها في سوريا بأنّه تدافع عن أمنها من الخطر الذي يُشكلّه عناصر تنظيم "بي كا كا"، وأطلقت عديد العمليات العسكرية في هذا الشأن، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان خرج معلنًا عن سبب ربما لم يتحدث عنه من قبل، يتمثل في "اتفاق أضنة" الذي يتيح لأنقرة تدخلًا عسكريًّا في سوريا، في وقتٍ تضاءلت فيه فرص تنفيذ منطقة آمنة على الحدود.

الرئيس التركي قال إنّ "اتفاق أضنة" الموقع بين البلدين عام 1998 يتيح لأنقرة التدخل في سوريا إذا ما تعرّضت لأي تهديد، وأضاف أنّ بلاده لا مطامع احتلالية لها في سوريا، وأنّ لم تسعَ إلا لضمان أمن مواطنيها.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية (رسمية) عن أن أردوغان تأكيده على ضرورة إعادة طرح "اتفاق أضنة" لطاولة النقاش، وصرح بأنّ بلاده هي الدولة الوحيدة التي تتواجد في الأراضي السورية لغايات إنسانية بحتة، مشيرًا إلى أنّ من أهم أهداف العمليات التي تقوم بها تركيا داخل سوريا توفير الأمان للسكان الذين يعيشون هناك.

وأضاف: "تركيا الأولى عالميًّا في المساعدات الإنسانية رغم وجود دول عديدة أكثر ثراء منها، ولن ننساق وراء العقلية التي دفعت الغرب إلى إغلاق أبوابه أمام اللاجئين".

في السياق نفسه، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنّ بلاده تمتلك حق مكافحة ما وصفها بـ"التنظيمات الإرهابية" داخل الأراضي السورية بموجب اتفاقية أضنة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أنّ "الاتفاقية تلزم الجانب السوري بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وحدودها وتسليم الإرهابيين إلى أنقرة"، مشيرًا إلى أنّ "لتركيا الحق في القيام بعمليات داخل الأراضي السورية في حال لم تقم سلطاتها بما يقع على عاتقها من واجبات وفق الاتفاقية".

ولفت إلى أنّ "النظام السوري يدرك جيدًا أن تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية (التي تعتبرها أنقرة تنظيمًا إرهابيًّا) متحالف مع حزب العمال الكردستاني، يسعى إلى تقسيم البلاد"، مشدّدًا على أنّ "مساعي التنظيم تلقى رفضًا من تركيا وروسيا وإيران وسلطات سوريا، فيما تتبنى الدول الغربية مواقف متضاربة في هذا الشأن".

هذا الموقف التركي جاء بعد مقترح أمريكي رحّبت به أنقرة بشأن إقامة منطقة آمنة في على الحدود مع سوريا بعمق 20 ميلًا (32 كيلو مترًا)، تشمل محافظات حلب والرقة والحسكة.

وتمتد المنطقة على طول 460 كيلومترًا على طول الحدود التركية السورية، وتتضمن المناطق الواقعة شمالي الخط الواصل بين قريتي صرين (محافظة حلب)، وعين عيسى (محافظة الرقة)، كما تضم مدينة القامشلي وبلدات رأس العين وتل تمر والدرباسية، وعامودا، ووردية، وتل حميس، والقحطانية، واليعربية، والمالكية (محافظة الحسكة)، فضلًا عن عين العرب (محافظة حلب)، وتل أبيض (الرقة).

تبديدًا للمخاوف التركية على ما يبدو، دخلت روسيا على الخط سريعًا، حيث أعلنت في بادئ الأمر أنّ الجيش السوري هو من يجب أن يسيطر على شمالي البلاد، وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف: "نحن على قناعة بأنّ الحل الوحيد والأمثل هو نقل هذه المناطق لسيطرة الحكومة السورية وقوات الأمن السورية والهياكل الإدارية".

وفي موقف لاحق، قدّمت موسكو إلى أنقرة اقتراحًا بتفعيل اتفاق أضنة، ما يشي بإمكانية أن يكون تنفيذ هذا الاتفاق بديلًا عن خطة بين أنقرة وواشنطن بإقامة منطقة عازلة بعمق 32 كيلومترًا.

لم تسر دمشق على نفس النهج الروسي في خطوة نادرة منذ 2011، إذ قالت وزارة خارجية بشار الأسد - في بيان - إنّ تركيا خرقت اتفاق أضنة بدعمها الإرهاب وتمويله وتدريبه، وأضافت أنّ تفعيل اتفاق أضنة قائم على إعادة الأمور على الحدود إلى طبيعتها.

دمشق كانت طوال الفترة الماضية، التزمت بالتعتيم على بنود هذا الاتفاق، كما لم يُعرض على مجلس الشعب لإقراره، وبخاصةً أن لذلك الاتفاق، أكثر من ملحق وصف بالسري.

الاتفاق.. ما القصة؟

في أواخر التسعينيات ازدادت حدة التوتر كثيرًا في العلاقات بين تركيا وسوريا بسبب الدعم المتواصل الذي كانت تقدمه دمشق لتنظيم "بي كا كا"، وإيوائها مسلحي التنظيم والسماح لهم بإقامة معسكرات على أراضيها، كما كانت دمشق تؤوي زعيم التنظيم عبد الله أوجلان.

كاد الأمر يصل إلى صدام عسكري مباشر - بحسب وسائل إعلام تركية، قبل أن يتم توقيع الاتفاق في ولاية أضنة جنوبي تركيا بوساطة مصرية إيرانية، ووافقت فيه دمشق على كافة المطالب التركية.

أهم البنود

اتفاق أضنة أبرمته الحكومة التركية مع السلطات السورية خلال فترة رئاسة حافظ الأسد والد الرئيس الحالي "بشار"، ونصّت على "تعاون سوريا التام مع تركيا في مكافحة الإرهاب عبر الحدود"، و"إنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب العمال الكردستاني"، و"إبعاد زعيمه عبد الله أوجلان عن ترابها وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان"، و"منع تسلل مقاتلي التنظيم إلى تركيا".

ويتضمن كذلك "احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس"، و"المطالبة بتعويض عادل عن خسائرها في الأرواح والممتلكات إذا لم توقف سوريا دعمها لحزب العمال الكردستاني فورًا".

كما يقضي الاتفاق بـ"منح تركيا حق ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات"، و"اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر"، وأن "تكون الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية بدءًا من تاريخ توقيع الاتفاق دون أن تكون لأي منهما أي مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر".

نص الاتفاق

"في ضوء الرسائل المنقولة باسم سوريا من خلال رئيس جمهورية مصر العربية ، صاحب الفخامة الرئيس حسني مبارك، ومن خلال وزير خارجية إيران سعادة وزير الخارجية كمال خرازي ، ممثل الرئيس الإيراني ، صاحب الفخامة محمد سيد خاتمي، وعبر السيد عمرو موسى، التقى المبعوثان التركي والسوري ، المذكور أسماهما في القائمة المرفقة ( الملحق رقم 1) ، في أضنة بتاريخ 19 و 20 تشرين الأول / أكتوبر من عام 1998 لمناقشة مسألة التعاون في مكافحة الإرهاب.

خلال اللقاء، كرر الجانب التركي المطالب التركية التي كانت عرضت على الرئيس المصري (الملحق رقم 2) ، لإنهاء التوتر الحالي في العلاقة بين الطرفين. وعلاوة على ذلك، نبه الجانب التركي الجانب السوري إلى الرد الذي ورد من سوريا عبر جمهورية مصر العربية، والذي ينطوي على الالتزامات التالية:

1ـ اعتبارا من الآن، أوجلان لن يكون في سوريا وبالتأكيد لن يسمح له بدخول سوريا.

2ـ لن يسمح لعناصر حزب العمال الكردستاني (تنظيم بي كا كا الإرهابي) في الخارج بدخول سوريا.

3ـ اعتبارا من الآن، معسكرات حزب العمال الكردستاني لن تعمل [على الأراضي السورية] وبالتأكيد لن يسمح لها بان تصبح ناشطة.

4ـ العديد من أعضاء حزب العمال الكردستاني جرى اعتقالهم وإحالتهم إلى المحكمة. وقد تم إعداد اللوائح المتعلقة بأسمائهم. وقدمت سوريا هذه اللوائح إلى الجانب التركي.

أكد الجانب السوري النقاط المذكورة أعلاه، وعلاوة على ذلك، اتفق الطرفان على النقاط التالية:

1ـ إن سوريا، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما ولن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها.

2ـ لقد صنفت سوريا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. كما حظرت أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى.

3ـ لن تسمح سوريا لحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها.

4ـ لن تسمح سوريا لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.

5 ـ ستتخذ سوريا الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة حزب العمال الكردستاني الإرهابي من دخول الأراضي السورية ، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.

اتفق الجانبان على وضع آليات معينة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بفاعلية وشفافية.

وفي هذا السياق:

أ) ـ سيتم إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر فوراً بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين.

ب) ـ سيقوم الطرفان بتعيين ممثلين خاصين [أمنيين]في بعثتيهما الدبلوماسيتين[ في أنقرة ودمشق]، وسيتم تقديم هذين الممثلين إلى سلطات البلد المضيف من قبل رؤوساء البعثة.

ج) ـ في سياق مكافحة الإرهاب، اقترح الجانب التركي على الجانب السوري إنشاء نظام من شأنه تمكين المراقبة الامنية من تحسين إجراءاتها وفاعليتها. وذكر الجانب السوري بأنه سيقدم الاقتراح إلى سلطاته للحصول على موافقة ، وسيقوم بالرد في اقرب وقت ممكن.

د) ـ اتفق الجانبان ،التركي والسوري، ويتوقف ذلك على الحصول على موافقة لبنان، على تولي قضية مكافحة حزب العمال الكردستاني الإرهابي في إطار ثلاثي[أخذا بعين الاعتبار أن الجيش السوري كان لم يزل في لبنان ، وكان حزب العمال يقيم معسكرات له في منطقة البقاع اللبناني الخاضعة لنفوذ الجيش السوري].

هـ)ـ يلزم الجانب السوري نفسه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ النقاط المذكورة في "محضر الاجتماع" هذا وتحقيق نتائج ملموسة.

أضنة، 20 أكتوبر، 1998

عن الوفد التركي عن الوفد السوري

السفير أوعور زيال السفير اللواء عدنان بدر الحسن

وزارة الشؤون الخارجية رئيس شؤون الأمن السياسي

نائب وكيل الوزارة

الملحق الثاني كان يضم بنود المطالب التركية التي وافقت عليها روسيا في الملحق الأول.

الملحق الثالث

اعتبارا من الآن، يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية ، وأن أيا منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر.

الملحق الرابع

يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية ، المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم.