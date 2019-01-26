غدًا.. الرئيس السيسي يستقبل عمر البشير في القاهرة

يتوجه الرئيس السوداني، عمر البشير، صباح غدٍ الأحد، إلى القاهرة في زيارة عمل لمصر تستغرق يومًا واحدًا، يجري خلالها مباحثات مع شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الرئاسة السودانية في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الزيارة تأتي في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وستتطرق المباحثات بين الرئيسين إلى مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت بالخرطوم في أكتوبر الماضي، وتتعلق بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشروعات الأمن الغذائي والبني التحتية والاستثمار.

ا ش ا

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