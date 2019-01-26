دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق واتس آب يجعل من السهل إجراء اتصال صوتي ومرئي جماعي

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق واتس آب يجعل من السهل إجراء اتصال صوتي ومرئي جماعي

ميزة “Group calls” على واتس آب ليست بجديدة، حيث بدأت بالظهور في النسخ التجريبية منذ شهر مايو من العام الماضي، وتم إطلاقها للجميع في يونيو من نفس العام، ولكن لا يزال العديد من المستخدمين لا يعرفون بوجودها، والسبب هو عدم المقدرة على الاتصال بمجموعة، حيث أولًا عليك البدء بالاتصال بشخص واحد ثم إضافة مشاركين آخرين.

في سياق آخر لم يكن ذلك متاح إلّا قبل أسابيع قليلة، حيث في نسخة تجريبية للتطبيق، أوجدت خيار اتصال جديد سهّلت من خلاله عملية الاتصال الصوتي والمرئي الجماعي، والآن تم توفير هذه الميزة ورسميًا لجميع المستخدمين، وتحديدًا مع الإصدار المستقر WhatsApp 2.19.17.

فيما يخص هذا الزر فهو متاح أعلى يمين جيع دردشات المجموعة، وعند النقر عليه يُتيح لك اختيار أي جهات الاتصال التي تريد التحدّث إليها وبدء مكالمة صوتية أو فيديو معها، على أن يدعم ذلك مكالمة 4 أشخاص، بالتالي يُعدّ ذلك تحسّن كبير على الطريقة التي كان عليك القيام بها لإجراء مكالمة جماعية سابقًا.

أخيرًا تحديث واتس آب يصل بشكل تدريجي للمستخدمين، في حالة عدم وصوله لك انتظر أيام قليلة أخرى، أو تحميله كملف APK من هنا.

التدوينة تطبيق واتس آب يجعل من السهل إجراء اتصال صوتي ومرئي جماعي ظهرت أولاً على عالم التقنية.