دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل تحدد 7 مايو موعدًا لمؤتمرها I/O للمطورين

نشرت قوقل على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي، تويتر، تغريدة تحمل لغزًا حول موعد مؤتمر المطورين القادم الخاص بها، وهذا اللغز كان يحتاج لبعض الوقت حتى يتسنى للمتابعين حله، إلا أن النهاية تحدثت عن انطلاقه في 7 مايو القادم.

ويأتي مؤتمر I/O للمطورين في العادة خلال شهر مايو، حيث تكشف فيه الشركة عن نظام تشغيل أندرويد جديد وبعض التقنيات والأنظمة التي طورتها، ليكون مرجعًا للمطورين المهتمين بأنظمة الشركة.

وهذا العام سيعقد المؤتمر من 7-9 مايو في مسرح أو مدرج Shoreline Amphitheatre في مدينة ماوتن فيو في ولاية كاليفورنيا.

الكثير من الأشياء ستكون بانتظارنا بكل تأكيد وخاصة مع كشف قوقل عن أحدث نسخ أندرويد للهواتف الذكية، لكن حتى ذلك الوقت ربما نرى تسريبات جديدة حول المزيد مما ستعلن الشركة عنه.

التدوينة قوقل تحدد 7 مايو موعدًا لمؤتمرها I/O للمطورين ظهرت أولاً على عالم التقنية.