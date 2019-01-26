دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أخيرًا متصفّح فايرفوكس يُضيف الدعم لصور WebP

هذه الأيام متصفّح فايرفوكس من موزيلا رائع جدًا، وهو على وشك الحصول على مزايا أفضل، حيث دخل إصدار “فايرفوكس 65” إلى القناة التجريبية بالأمس واليوم تم إطلاق نسخة مستقرة لجميع مستخدمي أندرويد، وفيه وبعد طول انتظار أوجد المتصفّح الدعم الكامل لصور WebP.

ولمن لا يعرف تنسيق الصور WebP، هو عبارة عن تنسيق تم تطويره بواسطة قوقل، وهو يستند إلى برمجيات ترميز الفيديو VP8 المستخدم من قبل WebM، وهو يدعم كل من الضغط الكبير الغير ضار مما يجعله منافسًا للتنسيقات الأكثر شهرة مثل JPEG و PNG.

بدوره تم تمكين هذه الإضافة على متصفّح كروم منذ عام 2011، ويلاحظ التأخر الكبير لدى فايرفوكس، ولكن دائمًا ما نقول “أن يأتي متأخرًا خيرٌ من أن لا يأتي أبدًا”، أخيرًا من المفترض أن يصلك تحديث فايرفوكس حاليًا أو بعد أيام قليلة، ولكن إن كنت لا تُحب الانتظار يمكنك تحميله عبر ملف الـ APK من هنا.

التدوينة أخيرًا متصفّح فايرفوكس يُضيف الدعم لصور WebP ظهرت أولاً على عالم التقنية.