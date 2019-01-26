"البسوا تقيل لو الجو دافي".. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بداية من الأحد

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كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من الأحد يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، مع عدم وجود فرص لتساقط الأمطار إلا على جنوب سيناء في مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وأضاف عبدالعال، في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا: لا يجب أن ننسى أننا في فصل الشتاء وطبيعي أن تكون درجات الحرارة منخفضة خاصة فترة المساء، ونوصفها بأنها شديدة البرودة، وعلى المواطنين الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، حتى لو الجو دافئ في النهار.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد: الرياح الموجودة حاليًا قوية ولكنها لا تصل حد العاصفة، وإن كانت شديدة ناحية الصحراء الغربية.

وطالب الدكتور أحمد عبدالعال، المواطنين بالحرص على ارتداء الكمامات: أتمنى أن تنتشر ثقافة استخدام الكمامات في حالة الأتربة، خاصة إن كان نشاط الرياح كبيرًا، وعلى مرضى الجهاز التنفسي مراجعة الطبيب أولًا بأول وتجنب الخروج في هذه الظروف قدر الإمكان.​