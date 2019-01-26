شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى خلال مواجهات مع‭ ‬جيش الاحتلال ومستوطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة اليوم السبت إن فلسطينيا قتل خلال مواجهات شهدتها قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية بين السكان من جهة والجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة أخرى.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أن "الشهيد حمدي نعسان (38 عاما) قد وصل بحالة حرجة للغاية جراء إصابته بالرصاص الحي في الظهر واستقر أعلى بطنه".

وذكرت الوزارة في بيانها أن "تسع إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله من قرية المغير منها اصابتان خطيرتان وإصابة بالرصاص الحي في الفم وصلت المستشفى الاستشاري وحالته مستقرة".

وقال أمين أبو عليا رئيس مجلس قروي المغير لرويترز إن "عددا من المستوطنين هاجموا أطراف القرية وبدأوا بإطلاق النار تجاه السكان مما أدى إلى إصابة عدد منهم".

وأضاف "بعد ربع ساعة من بدء المستوطنين إطلاق النار وصلت قوات الاحتلال إلى القرية وبدأت هي أيضا بإطلاق النار تجاه المواطنين مما أدى إلى اصابة العديد منهم".

وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه إن عدد المستوطنين الذين هاجموا القرية أكثر من 15 وجميعهم مسلحون ببنادق ام 16.

ولم يصدر تعقيب بعد من الجيش الإسرائيلي حول الأحداث التي شهدتها قرية المغير التي يحيط بها عدد من المستوطنات.