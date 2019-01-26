السعودية تكشف عدد المتخلفين من المعتمرين

وكشفت مصادر في وزارة الحج والعمرة أن عدد المعتمرين المتأخرين عن المغادرة بلغ 2332، بنسبة 0.09 % من إجمالي القادمين، حسب صحيفة الوطن السعودية.
وعن عدد المعتمرين ودولهم، فأكد مؤشر العمرة الأسبوعي أن أكثر الأعداد جاءت من باكستان 729117، تليها إندونيسيا 478513، بعدها الهند 325838، ثم اليمن 158453، وخامسا ماليزيا 151453 معتمرا.
وتأتي بعدها كل من: تركيا 109049، ومصر 102,479، والجزائر 98636، والأردن 73270، وبنجلاديش 69045 معتمرا.
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