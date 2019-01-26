قائد القوات الأمريكية يستعرض من الدوحة مصالح بلاده في المنطقة

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جاء ذلك، خلال زيارة فوتيل، اليوم، إلى كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة في العاصمة القطرية.

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وقبل ذلك، زار رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، السفينة الهجومية "يو اس اس كيارسيرج" في بحر العرب.

ووفقا للصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالدوحة، "تعكس الزيارة مدى عمق الشراكة بين البلدين، والتزامهما المشترك بالأمن الإقليمي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ألقى مؤخرا خطابا، في القاهرة، عرض من خلاله استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.

وتضمن الخطاب عدة رسائل، ركزت أهمها على أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها من خلال "الدبلوماسية"، لما أسماه "طرد الميلشيات الإيرانية من الأراضي السورية".

وأكد بومبيو على التزام بلاده بمحاربة الإرهاب، لافتا إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، "لن يؤثر في الجهود الأمريكية" في محاربة الإرهاب.