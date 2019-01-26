"سعود وسارة " لأول مرة بجناح السعودية بمعرض القاهرة للكتاب

وحسب بيان لسفارة المملكة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تهدف المبادرة لتعليم الأطفال العديد من السلوكيات والتعرف على مبدأ لغتهم العربية، من خلال أفلام كارتون مبسطة من إنتاج وإخراج سعودي.



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من أبرز الأفلام الكرتونية التي تعرضها السينما داخل الجناح السعودي فيلم "سعود وسارة "، وفيلم "دانية"، فضلا عن عرض برامج تعليمية انتجت خصيصا للأطفال، بهدف تعليمهم قواعد اللغة العربية والتعرف على أركان الإسلام الخمسة بشكل سلس وبسيط.

من ناحيتها، قالت الدكتورة نورا البقمي، المسؤولة عن ركن الأطفال داخل الجناح السعودي، إن السينما السعودية المختصة بعرض أفلام الكرتون تشارك لأول مرة بالجناح السعودي بمعرض القاهرة للكتاب.

لافتة إلى أن معظم المواد الإعلامية المعروضة في السينما من أفلام وبرامج هي إنتاج سعودي، وتهدف إلى تعليم الأطفال عددا من السلوكيات والأخلاقيات، من خلال عرض رسائل مبسطة عن طريق أحداث الأفلام الكرتونية، والتي تعرض أربع مرات يوميا لجميع الأطفال العرب من كل دول العالم.