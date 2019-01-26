- 1/2
- 2/2
وحسب بيان لسفارة المملكة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تهدف المبادرة لتعليم الأطفال العديد من السلوكيات والتعرف على مبدأ لغتهم العربية، من خلال أفلام كارتون مبسطة من إنتاج وإخراج سعودي.
© Photo / Ahmed Abdelwahab
من ناحيتها، قالت الدكتورة نورا البقمي، المسؤولة عن ركن الأطفال داخل الجناح السعودي، إن السينما السعودية المختصة بعرض أفلام الكرتون تشارك لأول مرة بالجناح السعودي بمعرض القاهرة للكتاب.
لافتة إلى أن معظم المواد الإعلامية المعروضة في السينما من أفلام وبرامج هي إنتاج سعودي، وتهدف إلى تعليم الأطفال عددا من السلوكيات والأخلاقيات، من خلال عرض رسائل مبسطة عن طريق أحداث الأفلام الكرتونية، والتي تعرض أربع مرات يوميا لجميع الأطفال العرب من كل دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر "سعود وسارة " لأول مرة بجناح السعودية بمعرض القاهرة للكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.