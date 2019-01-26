استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

قيس أبو سمرة/ الخليج 365

استشهد فلسطيني، السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي ببلدة المغير، شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الشهيد "حمدي طالب سعادة نعسان" ( 38عاماً )، وصل مجمع فلسطين الطبي (حكومي) بحالة حرجة للغاية جراء إصابته بالرصاص الحي في الظهر، واستقرت أعلى بطنه، قبل أن يعلن عن وفاته.

وفي وقت سابق اليوم قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن 20 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي في بلدة المغيّر، إثر المواجهات.

فيما ذكرت وزارة الصحة أنها تلقت خمسة إصابات بالرصاص الحي في المجمع، منها إصابة خطيرة، وأن إصابة أخرى وصلت المستشفى الاستشاري (خاص).

وبين شهود عيان للأناضول أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام مستوطنين للقرية من الجهة الشمالية، وإطلاقهم الرصاص الحي على المواطنين.