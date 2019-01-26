خلال الساعات المقبلة.. #سحب_ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على #حائل و #الشمالية

صحيفة الخليج الالكترونية

وجّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا بتكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقتي: حائل والحدود الشمالية.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، إلى تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على حائل وتشمل الخفير ومشيطية، وقناء، والأجزاء المجاورة لها، وكذلك على عرعر ورفحاء والأجزاء المجاورة لها بالحدود الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة الجوية تبدأ الساعة الخامسة من مساء اليوم، وتنتهي الساعة الحادية عشرة مساء.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت لطقس السبت، تكوُّن السحب الرعدية المُمْطِرَة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، الرياض، والشرقية.