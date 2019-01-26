صحيفة الخليج الالكترونية نجحت فرق الدفاع المدني في الباحة في إنقاذ وافد انجرفت مركبته في منحدر خطير. وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له: مدني الباحة ينجح في إنقاذ عامل وافد من الجنسية الآسيوية بعد انجراف مركبته في منحدر يقدر بـ300م نزولًا. وأضاف الدفاع المدني أنه تعرض لإصابة متوسطة.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة وافد إثر انجراف مركبته في منحدر بعمق 300م بـ #الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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