شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. سفارة المملكة تطالب رعاياها في منطقة جاندابوب بتوخي الحذر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في “كانبرا” جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في مدينة “بيرث” وعلى الأخص منطقة جاندابوب (Jandabup)، بضرورة توخي الحيطة والحذر نظراً للحريق الذي اندلع الْيَوْمَ السبت الموافق ٢٦ يناير ٢٠١٩م في الغابات الواقعة شمال بيرث.

وقالت السفارة في تنبيهها، نأمل من الجميع اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن وعند الحاجة يمكن التواصل مباشرة مع قسم شؤون السعوديين: ٠٠٦١٤٣٢٢٥٧٢٧٧ أو مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج: ٠٠٩٦٦٩٢٠٠٣٣٣٤