شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ اليوم.. تعرف على التحركات المتوقعة لـ«الحالة الممطرة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد بعض مناطق المملكة حالة ممطرة شتوية بطابع خريفي تبدأ اليوم السبت وتستمر للأربعاء، إن شاء الله تعالى.

وبيَّن الحصيني أن تلك الحالة من المتوقع أن تؤثر على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية، ثم المدينة، فالجوف، ثم حائل، فالقصيم، ثم مكة، ثم الرياض والشرقية.

وأوضح أن الأمطار المتوقعة تتراوح من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، والسيول أمر وارد، متوقع غزارة الأمطار وقوتها تكون بنواحي أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة، وشمال منطقة مكة.ثم يليها شمال منطقة الرياض محافظة شقراء وسدير والمحمل وما جاورها.

ونصح “الحصيني” رفع الحلال عن مجاري الأودية خاصةً شرق سواحل منطقة تبوك؛ لأنه من المتوقع أن تشهد تبريداً قوياً مع رطوبة هائلة في طبقات الجو، إضافة إلى طبيعة تلك المناطق؛ فهي جبلية وبها أودية وما بين الجوف والحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الواقعة بين المدينة ومكة.

كما توقع أن تشهد تلك المناطق نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والصواعق، يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم يعقبها انخفاض في درجات الحرارة، بإذن الله تعالى.