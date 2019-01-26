شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: عقوبات قاسية ضد «المستقدمين» في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للجوازات، العقوبة المقررة ضد كل مستقدم يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.

وأوضحت الجوازات عبر موقعها الرسمي أن العقوبة في المرة الأولي (غرامة 15 ألف ريال، والترحيل إن كان وافدا)، وفي المرة الثانية ترتفع العقوبة إلى (غرامة 25 ألف ريال، والسجن 3 أشهر، والترحيل إن كان وافدا).

وأشارت الجوازات إلى أن تكرار المخالفة للمرة الثالثة يعرض مرتكبها إلى عقوبة مشددة (غرامة 50 ألف ريال، والسجن 6 أشهر، والترحيل إن كان وافدا).

وأكدت الجوازات إلى أن العقوبات والغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفات بشأنهم.