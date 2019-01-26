تنبيهات مهمة من «الأحوال المدنية» للدارسين بالخارج

وجهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تنبيهات للمواطنين الدارسين خارج المملكة تتعلق بعدد من الأنظمة والتعليمات، لتلافي إيقاف خدماتهم أو توقيع غرامات مالية بحقهم.

ودعت الوكالة الدارسين في غير دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحرص على تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بستة أشهر لتلافي إيقاف الخدمات وإيقاع أي غرامة مالية عليهم.

وأشارت إلى أن سجل الأسرة ليس وثيقة سفر إنما هو إثبات للتابعين داخل المملكة فقط.

ونوَّهت بأن الحصول على إذن زواج بغير سعودية يمكنهم من تسجيل الزواج ويسهل تسجيل الأبناء في السجل المدني، داعيةً إلى تسجيل المواليد الجدد في الخارج لدى أقرب ممثلية دبلوماسية وتسجيل ذلك خلال 50 يوماً من دخول المملكة.

وشددت على أنه يُمنع منعاً باتَّا رهن الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية (بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة)، ودعت إلى الإبلاغ فوراً عبر “أبشر” في حال فقد أيٍّ من هذه الوثائق.