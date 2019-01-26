انت الان تتابع الجيش الليبي يُعلن السيطرة على مدينة «سبها» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سيطرت قوات الجيش الليبي، اليوم السبت، على عدة مواقع في مدينة سبها جنوب ليبيا ضمن عملية تحرير الجنوب، التي أطلقها الجيش في السابع عشر من يناير الجاري، إذ قال الملازم سراج عبد الله، إن الجيش يسيطر على مدينة سبها بالكامل وسط ترحيب أهالي المدينة. وأوضح أن الجيش تمركز اليوم في قاعة الشعب والشركة الهندية وجامعة سبها والمطار الدولي في سبها، مبينا أن جميع الأطراف المحلية كانت متعاونة في تسليم المواقع التي بيدها للجيش، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم الروسية.

وأشار إلى أن عملية الجيش في الجنوب جاءت بتكليف من قائد الجيش الليبي، وتهدف إلى محاربة التهريب بجميع أنواعه، كما أن وحدات الجيش بدأت في ملاحقة وضبط السيارات المعتمة الزجاج، والتي ثبُت تورطها في التستر على شخصيات إرهابية من داعش كانت تتجول في المدينة دون أن يفطن لها أحد. وقال عبد الله إن تعتيم زجاج السيارات