الجيش الليبي يُعلن السيطرة على مدينة «سبها»

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سيطرت قوات الجيش الليبي، اليوم السبت، على عدة مواقع في مدينة سبها جنوب ليبيا ضمن عملية تحرير الجنوب، التي أطلقها الجيش في السابع عشر من يناير الجاري، إذ قال الملازم سراج عبد الله، إن الجيش يسيطر على مدينة سبها بالكامل وسط ترحيب أهالي المدينة. وأوضح أن الجيش تمركز اليوم في قاعة الشعب والشركة الهندية وجامعة سبها والمطار الدولي في سبها، مبينا أن جميع الأطراف المحلية كانت متعاونة في تسليم المواقع التي بيدها للجيش، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم الروسية.
وأشار إلى أن عملية الجيش في الجنوب جاءت بتكليف من قائد الجيش الليبي، وتهدف إلى محاربة التهريب بجميع أنواعه، كما أن وحدات الجيش بدأت في ملاحقة وضبط السيارات المعتمة الزجاج، والتي ثبُت تورطها في التستر على شخصيات إرهابية من داعش كانت تتجول في المدينة دون أن يفطن لها أحد. وقال عبد الله إن تعتيم زجاج السيارات
وأشار إلى أن عملية الجيش في الجنوب جاءت بتكليف من قائد الجيش الليبي، وتهدف إلى محاربة التهريب بجميع أنواعه، كما أن وحدات الجيش بدأت في ملاحقة وضبط السيارات المعتمة الزجاج، والتي ثبُت تورطها في التستر على شخصيات إرهابية من داعش كانت تتجول في المدينة دون أن يفطن لها أحد.
وقال عبد الله إن تعتيم زجاج السيارات يعد مخالفة يحاسب مرتكبها مباشرة إذا لم يمتثل للأوامر التي وضعت من أجل حماية وتأمين المدينة.
وكانت قلعة سبها التاريخية أهم المواقع التي جرى تسلمها، بعد فترة من الحروب والاضطرابات التي شهدتها المدينة جراء الخلافات المحلية والاشتباكات التي كانت القلعة مسرحا لها.
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