ترامب والديمقراطيون.. من الفائز على حلبة «جدار الإغلاق»؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي "من كسب.. أيهما خسر؟".. سؤالان برزا على الساحة الأمريكية سريعًا فور إعلان الرئيس دونالد ترامب التوصُّل إلى اتفاق بشأن تشريع لإعادة عمل الحكومة الأمريكية حتى 15 فبراير المقبل.

وافق مجلسا النواب والشيوخ على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية، لكنه رفض منح الرئيس دونالد ترامب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية وهو 5.7 مليار دولار، وتمت الموافقة بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير، وتم إعطاء الكونجرس وترامب ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود.

ترامب قال في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، أمس الجمعة: "أنا فخور للغاية بأن أعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية وإعادة عملها"، وأضاف أن لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود في البلاد.

بذلك، يكون الرئيس الأمريكي قد استجاب للضغوط السياسية لكي ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، فبعد 35 يومًا، وافق على اتفاق لتمويل الوكالات الحكومية الفيدرالية لمدة ثلاثة أسابيع، لكنّ الاتفاق لا يتضمّن تخصيص أي مبالغ للإنفاق على الجدار العازل الذي يريد ترامب بناءه على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك للحد من الهجرة غير الشرعية.

وتدور الأزمة حول خلاف على تمويل جدار يريد ترامب إنشاءه على الحدود مع المكسيك لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات إلى داخل البلاد، كما يريد أن تتضمن موازنة الحكومة تكاليف إنشاء هذا الجدار، في الوقت الذي ينظر فيه الحزب الديمقراطي المعارض إلى الجدار على أنّه مضيعة للمال لخدمة أغراض سياسية للرئيس.

ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك ثلاثة آلاف كيلو متر، منها 1100 كيلو مُسيّجة بجدار وأسلاك شائكة، لكنّ هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات تتم عبرها عمليات التهريب والتسلل.

ولا يمكن إقرار خطة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة إلا إذا حصلت الحكومة على موافقة مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ) على الخطة. وإذا فشلت في الحصول على تلك الموافقة، يحدث ما يسمى «الإغلاق».

ويُشترط لكي تمر خطة الموازنة، أن يوافق المجلسان على كافة بنودها. ولكن إذا دخلا في نزاع واختلفا على بعض البنود، وتعطّل إقرار الخطة، يتم الإعلان عن أن هناك إغلاقًا حكوميًّا سيقع في توقيت محدد.

ويعني الإغلاق وقف جميع الخدمات الحكومية التي يتم تمويلها من جانب الكونجرس، وحين يعجز الطرفان عن حل النزاع يتم وقف العمل بمؤسسات الدولة غير الحيوية، وتسريح موظفي الحكومة مؤقتًا. وعلى الجانب الآخر، تواصل المؤسسات الحيوية أعمالها، مثل الشرطة والدفاع المدني، والوكالات الاستخبارية والهيئات العسكرية، إلا إذا طالت فترة الإغلاق؛ فحينها تتوقف كافة مؤسسات الدولة عن العمل الرسمي.

وكان ترامب قد أعلن أمس الأول الخميس، إرجاء إلقاء خطاب حالة الاتحاد حتى انتهاء الإغلاق الحكومي الجزئي؛ وذلك بعدما كان رافضًا الأمر في البداية.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بما أن الإغلاق الحكومي متواصل.. طلبت مني نانسي بيلوسي إلقاء خطاب عن حالة الاتحاد.. وافقت، لكنها غيَّرت فيما بعد رأيها بسبب الإغلاق الحكومي، وطلبت تأجيل الخطاب.. هذا حقها. سألقي الخطاب بعد نهاية الإغلاق الحكومي، أنا لا أبحث عن..."، دون أن يكمل تغريدته.

ولعب ترامب بورقة الطوارئ لاستخدامها من أجل تنفيذ الجدار، لكنّ هذه الخطوة تبقى محفوفة بكثيرٍ من المخاطر في مجتمع بقدر الولايات المتحدة، وهو ما قاد محللون إلى استبعاد أن ينفذ الرئيس الأمريكي تهديده.

اللافت أيضًا أنّ الخسائر الاقتصادية التي تحمّلتها واشنطن جرّاء الإغلاق الحكومي فاقت كلفة إنشاء الجدار، حيث قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية العالمية إنّ الاقتصاد الأمريكي خسر ما لا يقل عن ستة مليارات دولار خلال الإغلاق الجزئي للحكومة؛ وذلك بسبب توقف العمال عن الإنتاج والنشاط الاقتصادي المهدر.

تشير كل هذه التفاصيل التي انتهت بإعادة فتح الحكومة، إلى أنّ ترامب رضخ أمام الضغوط، وإن كان بشكل مؤقت، فالولايات المتحدة لا تزال عرضةً لإغلاق آخر بعد أقل من ثلاثة أسابيع، حيث أنّ الاتفاق الذي أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إليه يتوقف عن 15 فبراير المقبل، ما يعني أنّ حل الأزمة نهائيًّا لم يحدث على الأقل حتى الآن.

تعليقًا على ذلك، ترى المحللة السياسية والباحثة هديل عويس أنّ الرئيس الأمريكي خرج خاسرًا من هذه المعركة السياسية، وافتقد وعدًا انتخابيًّا مهمًا أمام أنصاره.

تقول هديل: "ترامب كان يهدد ويتوعد برفع حالة الطوارئ لبناء الجدار ويقول إنّ الحدود الأمريكية خرجت عن السيطرة هو الذي تراجع بعدما تقرر إعادة فتح الحكومة.. الرئيس ورّط نفسه في أطول إغلاق حكومي في كل تاريخ الرؤساء الأمريكيين لكي ينجز هذا الأمر ويضغط على الديمقراطيين ويجعلهم يمولون الجدار، لكنّهم صبروا وأحرجوا الرئيس بأنّه صار أطول سجل إغلاق حكومي ليتراجع أن ينفذ تهديده برفع حالة الطوارئ لبناء الجدار".

وتضيف في تصريحات تلفزيونية: "الآن ترامب أعطاهم الأموال اللازمة لإعادة فتح الحكومة لكنّهم لم يعطوه المال اللازم لبناء الجدار، وبالتالي الرئيس ترامب خسر وعدًا انتخابيًّا كبيرًا لكن لا يمكن أن نفصل ذلك عن أمور وضغوط كبيرة تتعرض لها إدارة ترامب".

وتشير إلى واقعة القبض على أحد مستشاري ترامب ضمن قضية التدخل الروسي، وتقول: "نحن أمام قضية تتشعب وتكبر ويتم استخدامها بشكل سياسي وحزبي، لكنّ هذا هو حال التنافس بين المؤسسات الأمريكية وبالتالي الوضع في حالة فوضى كبيرة في واشنطن".

هذه التطورات - توضح "الباحثة" - تعني أنّ الأزمة لم تنتهِ لأنّ قرار فتح الحكومة هو حتى منتصف فبراير المقبل ما يعني أنّه أقل من شهر وستتجدد الواقعة مرة أخرى، كما أنّ خسائر الإغلاق الحكومي باتت أكبر من كلفة إنشاء الجدار، لكنّ الديمقراطيين يرون أنّ الجدار به عنصرية وشيء يخالف المبادئ الأمريكية التي بناها المهاجرون في الأساس، ما يعني أنّ الاعتراض على بناء الجدار ليس فقط بسبب التكلفة المادية.

وتتابع: "الديمقراطيون اقترحوا على الرئيس ترامب تمويلات كبيرة لتأمين الحدود بوضع دوريات أكثر لكن الجدار في حد ذاته يُقابل بموجة رفض كبيرة، وبالتالي نحن قد نكون أمام إغلاق آخر بعد 20 يومًا".

وتختم "الباحثة" أنّ ترامب يهدّد من جديد برفع حالة الطوارئ التي كان قد هدّد بها مسبقًا، وهذا أمر مستهجن جدًا إذا حدث في الولايات المتحدة وسيكلف ترامب كثيرًا، لكن الرئيس يريد إرضاء قاعدته الشعبية الجمهورية اليمينية المتدينة، وفق تعبيرها.