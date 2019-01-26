مناشدة أممية للهند والسعودية عدم ترحيل مسلمي الروهينجا.. هؤلاء هربوا من الظلم

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي السلطات السعودية والهندية إلى عدم ترحيل مسلمي الروهينغا إلى بنغلاديش بطريقة قسرية.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الجمعة في العاصمة البنغالية دكا، عبرت المقررة الأممية عن قلقها إزاء أنباء ترحيل وتوقيف السعودية عددا من مسلمي أراكان الموجودين في أرضها، فضلا عن إجبار الهند هؤلاء الأشخاص على الذهاب إلى بنغلاديش. وقالت لي "هؤلاء الناس هربوا من الظلم في ميانمار وينبغي أن يُعاملوا بشكل مناسب".

من جهة أخرى، دعت المسؤولة الأممية إلى تقديم التعليم الرسمي لأطفال لاجئي الروهينغا في بنغلاديش الذين لا يستطيعون العودة إلى ميانمار في المستقبل القريب، ووضع خطة طويلة الأجل للتعامل مع الأزمة. كما انتقدت تجاهل ميانمار هواجس المجتمع الدولي.

وقبل أيام، أعلنت الشرطة الهندية توقيف 61 مسلما، بينهم أشخاص كانوا عالقين على الحدود البنغالية، وكشفت تقارير أن نحو 1300 روهينغي عبروا من الهند إلى بنغلاديش منذ مطلع العام الجاري خشية ترحيلهم إلى ميانمار.

في حين ذكرت تقارير أخرى أن السلطات السعودية تخطط لترحيل 250 مسلما روهينغيا من البلاد إلى بنجلاديش.

والروهينجا هم أقلية عرقية مسلمة، في دولة ميانمار ذات الأغلبية البوذية، وهم أكثر الأقليات المضطهدة في العالم، ويمثل المسلمون فيها نحو 15 بالمئة على الأقل من تعداد ميانمار البالغ 60 مليون نسمة. بينما يعيش حوالي 1.1 مليون شخص من عرقية الروهينجا في ولاية راخين لكنهم محرومون من المواطنة ويواجهون قيودا حادة في السفر.

ومنذ 25 أغسطس 2017، ينفذ جيش ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية بحق الروهينغا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهينجا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون آخرين إلى بنغلاديش، وفقا للأمم المتحدة.

وتقول حكومة ميانمار إن الروهينغا ليسوا مواطنين، وإنما مهاجرون غير نظاميين من بنغلاديش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة بالأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.

يذكر أن اضهاد الروهينجا يرجع بسبب رفض الغالبية البوذية الاعتراف بهم، أي بكونهم يشكلون أقلية عرقية مميزة داخل ميانمار، إذ يدّعون بدلًا من ذلك أن الروهينجا ينحدرون من أصل بنغالي ووجودهم داخل ميانمار ما هو إلا نتاج لحركة الهجرة غير الشرعية..

أما الروهينجا أنفسهم فيؤكدون أنهم من سكان ما قبل الاستعمار في ولاية راخين (آراكان) بميانمار.

ويواجه الروهينجا عنفًا مستمرًا، كما يعانون من انعدام احتياجاتهم وحقوقهم الأساسية كالحصول على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، حيث يعيشون في مناخ من التمييز العنصري.