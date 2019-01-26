"محمد" الاسم الأكثر انتشارا في عاصمة النرويج

صدرت إحصائيات مؤخراً عن عاصمة النرويج "أوسلو" أوضحت أن الاسم الأكثر انتشاراً في المدينة منذ عام 2008 هو "محمد"، وفقا للعين الإخبارية.

وبهذه الإحصائية تفوق اسم "محمد" على غالبية الأسماء الاسكندنافية التي اشتهرت في النرويج مثل: ويليم، أيفين، أوسكار، جاكوب، ماتيوس، هنريك، وغيرها من الأسماء الدارجة هناك.

وذكر موقع "نايشين" الباكستاني، أن الإحصائية تنحصر في مدينة أوسلو فقط، دون باقي المدن النرويجية؛ إذ لا يدخل اسم "محمد" ضمن قائمة الـ10 أسماء الأولى في مختلف المدن الأخرى.

الانتشار الواسع لاسم "محمد" يعود لارتفاع نسبة الجاليات المسلمة في العاصمة النرويجية؛ إذ تظهر الأرقام أن نسبة المسلمين وصلت لـ8.7% من عدد السكان عام 2018.

ويعيش في العاصمة النرويجية 190 ألف مهاجر، سواء القادمين من الخارج أو الذين ولدوا فيها، إذ يمثل المهاجرون 30.4% من سكان أوسلوا.

ووفقاً لرأي يورجن أورجن، الخبير النرويجي المختص في شؤون الإحصاء، فإن اختلاف الأسماء وارد في مدينة مثل أوسلو التي يصل عدد سكانها إلى 624 ألف نسمة، ويعيش بها أكبر عدد من المهاجرين بالبلاد.

ويشكل المهاجرون الباكستانيون والصوماليون والعراقيون والمغاربة الجزء الأكبر من الجالية المسلمة في هذا البلد الأوروبي.