دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإصدار التجريبي من iOS 12.2 يكشف عن ميزة Hey Siri لسماعة AirPods 2 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت المعاينة الأولى للإصدار التجريبي من تحديث iOS 12.2 لسماعة AirPods عن إضافة ميزة واجهة Hey Siri، حيث من المتوقع أن تقدم للإصدار القادم من السماعات AirPods 2.

أطلق الإصدار التجريبي الأول من تحديث iOS 12.2 للمطورين مؤخراً، والذي يجلب مميزات وتحسينات جديدة من بينها واجهة Hey Siri والتي من المتوقع أن تقدم من ابل للإصدار القادم من السماعات اللاسلكية AirPods 2.

ومن المقرر أن تظهر واجهة Hey Siri في تحديث iOS 12.2 من خلال إعدادات الجهاز، حيث يمكن للمستخدم تنشيط مساعد Siri من خلال إلقاء الأوامر الصوتية للسماعات، أو تنشيط المساعد على هاتف الأيفون عبر عبارة”Hey Siri”.

أيضاً من المتوقع وفقاً لتسريبات 9to5Mac أن تقدم ابل إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية AirPods 2 قريباً بشكل خاص بعد رصد تعليمات برمجية تشير إلى AirPods 2 تحديداً في تحديث iOS 12.2، أيضاً من المتوقع أن يضم الإصدار الجديد من سماعات ابل مزيد من التحسينات والتي من بينها ميزة إلغاء الضوضاء.

يذكر أن بعض التسريبات قد أشارت أيضاً إلى أن سماعات AirPods 2 ستقدم ميزة تعقب صحة المستخدم، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن السماعات المتوقع أن يكون في وقتما خلال النصف الأول من عام 2019.

المصدر

هذا الموضوع الإصدار التجريبي من iOS 12.2 يكشف عن ميزة Hey Siri لسماعة AirPods 2 ظهر على التقنية بلا حدود.