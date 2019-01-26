شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يلتقى المبعوث الأممى إلى سوريا بمقر وزارة الخارجية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة غداً الأحد، جير بيدرسون المبعوث الأممى الجديد إلى سوريا، وذلك بمقر وزارة الخارجية. وأجرى المبعوث الاممى الجديد إلى سوريا سلسلة لقاءات مع الأطراف المعنية بالأزمة السورية، واستهل أولى لقاءاته بزيارة إلى العاصمة دمشق، والتقى منذ أيام مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف .

كانت هذه تفاصيل خبر شكرى يلتقى المبعوث الأممى إلى سوريا بمقر وزارة الخارجية غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.