شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة مارفل.. "هيئة الترفية" تضئ مدينة جدة لاستقبال الأبطال الخارقين "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مدينة جدة السعودية، لاختبار تجربة من نوع فريد، تحت اسم "تجربة مارفل" إذ تمنح التجربة المشاركين عيش تجربة أبطال مارفل الخارقين، والمشاهير، وخاصة "هالك وثور وكابتن أمريكا"، والخوض فى مؤسسة "شيلد" المؤسسة الشهيرة من سلسلة الأفلام الأبرز.

وقالت هيئة الترفيه السعودية، "لأول مرة في الشرق الأوسط تجربة مارفل السعودية فى واجهة جدة البحرية ابتداء من 31 يناير 2019، شاهدوا أبطال مارفل في تجربة تشمل العروض الافتراضية والتفاعلية بـ360 درجة".