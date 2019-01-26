صور.. حاكم دبى يزور الباخرة الإيطالية "MSC" خلال تواجدها فى ميناء راشد بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء الإماراتى، وحاكم دبى، الباخرة الإيطالية "MSC"، خلال تواجدها فى ميناء راشد، ضمن جولاتها العالمية، وقام أحد قادة الباخرة باصطحاب الشيخ محمد بن راشد فى جولة على متن الباخرة، حيث تفقد كابينة القيادة، واطلع على أبرز ما تتميز به هذه الباخرة.
وقال حساب المكتب الإعلامى لحكومة دبى: "محمد بن راشد يزور الباخرة الإيطالية "MSC" التي تزور ميناء راشد في دبي ضمن إطار جولتها في عدد من دول و مدن العالم والتي تحمل على متنها قرابة 6000 سائح من مختلف جنسيات العالم".
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