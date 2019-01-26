شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفوجراف".. تعرف على مدينة الأخدود الأثرية فى جنوب السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم المملكة العربية السعودية، العديد من المناطق الآثرية، ومن هذه المناطق مدينة الأخدود الأثرية فى منطقة نجران بالمملكة، ولتسليط الضوء على هذه المنطقة، أعد مركز الاتصال والإعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية، إنفوجراف مبسط عن مدينة الأخدود.





وتقع مدينة الأخدود بمنطقة نجران جنوب المملكة، ويعود تاريخها إلى ما قبل 2000 عام، وبم بنائها من الحجارة، ويحيط بها سور بطول 235 مترا، وتحتوى على كتابات ونقوش على الصخر بالخط المسند، بالإضافة إلى آثار رماد وعظام متفحمة قبل أكثر من 1500 عام، ويوجد بها أيضا مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجرى الأول، وبعض القطع الحجرية الضخمة، والأوانى الفخارية.



