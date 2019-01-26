مجلس الوزراء المصري: نقترب من الاكتفاء الذاتي من بنزين 92 و95

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن شركة "أنربك" نجحت في تقليل استيراد البنزين فئة 92 و95، وأنتجت خلال العام الحالي 1.34 مليون طن، وهو ما ليغطي حوالي 43% من الاستهلاك المحلي، ومن المخطط أن يصل حجم الإنتاج ببداية عام 2019 المقبل إلى 1.41 مليون طن.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن هذا المشروع يعمل على توفير العملة الصعبة التي كانت مخصصة للاستيراد، لافتا إلى أن الشركة حققت معدلات قياسية في سرعة الإنتاج، قبل الميعاد المخطط له.

وبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في سبتمبر الماضي، بتكلفة قيمتها 233 مليون دولار، غير أن التكلفة انخفضت إلى 219 مليون دولار بسبب سرعة الإنتاج.

ونشرت صفحة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في فيس بوك، تحت عنوان "مصر بتتغير رؤية وطن وعزيمة شعب" فيديو يتضمن جولة داخل الشركة.