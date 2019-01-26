الحوثي يرتكب مجزرة في «حرض اليمن».. هكذا تنتقم «المليشيات» من النازحين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي جريمة جديدة، ارتكبتها الميلشيات الحوثية شمال غربي اليمن، بحق بعض الأسر النازحة.

وفي الساعات الأخيرة، أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن مليشيات الحوثي ارتكبت اليوم السبت، مجزرة بشعة راح ضحيتها 7 نازحين، نتيجة تعرض مخيمهم في منطقة "حرض"، شمال غرب اليمن للقصف العنيف.

ووفقًا لموقع "المشهد اليمني"، فإن القصف الحوثي للمخيم أسفر عن قتل 7 نازحين على الأقل وإصابة نحو 22 آخرين، وسط إدانات كبيرة لتلك المجزرة البشعة التي ارتكبت بحق المدنيين.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، بأن عدد الضحايا مرشح للزيادة نظرًا لوقوع إصابات بالغة في صفوف النازحين الذي ينتمي جلهم إلى أسرة بني الحداد، مشيرة تلك المصادر إلى سقوط نساء وأطفال في الحادثة.

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يذكر أن المليشيا الحوثية، سبق وأن ارتكبت مجزرتين متتاليتين مطلع ومنتصف الشهر الجاري بحق النازحين في حرض وحيران، راح ضحيتها 9 قتلى وعشرات الجرحى.

وتتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في مدن اليمن بشكل متسارع يسابق إيقاع الحرب التي تضرب البلاد منذُ أكثر من عامين، ومع انهيار الدولة اليمنية في الحادي والعشرين من سبتمبر من العام 2014 اتسعت رقعة الفقر والجوع بشكل كبير ينذر بكارثة إنسانية في المدينة "السمراء".

وتصاعدت الحرب بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس 2015، عندما هرب هادي إلى السعودية وتدخل التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن.

وفشلت كل المفاوضات ومحاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ سيطرة مليشيات الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وتدخُّل تحالف عسكري بقيادة السعودية بالنزاع في مارس 2015، بحجة دعم حكومة هادي.

ومنذ ذلك الحين، قتلت الحرب قرابة عشرة آلاف شخص وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.