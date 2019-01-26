فيديو| «السترات الصفراء» في السبت الـ11.. احتجاجات ومعركة سياسية مقبلة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي للسبت الحادي عشر على التوالي.. بدأ محتجو "السترات الصفراء" في فرنسا، احتجاجات جديدة بشوارع العاصمة باريس ومدن أخرى.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عشرة أيام من إطلاق الإليزيه "الحوار الوطني الكبير"، بغرض احتواء هذه الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة.

وبحسب ما أعلن المتظاهرون في باريس ستكون المظاهرات موزعة في 4 تجمعات، ستتوجه ثلاثة منها إلى شارع الشانزيليزيه، انطلاقا من ساحة الباستيل ومن بلاس دو لا ناسيون ومن مقر بلدية إيفري سور سين-فال دو مارن.

وستجري تظاهرات ليلية أخرى في عدد من المدن الفرنسية، كما أطلقت دعوات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى المشاركة يوم الأحد في سلاسل بشرية بمناطق أخرى.

وتخشى السلطات حدوث أعمال شغب في مدينتي بوردو وتولوز اللتين شهدتا أعمال عنف واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة.

انقسامات تزيد شعبية ماكرون

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى انتعاش شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون، بينما تثير الخلافات الداخلية بين قادة محتجي "السترات الصفراء" انقسامات جديدة بعد القطيعة بين زعيميهما إيريك درويه وبريسيلا لودوسكي.

وجاءت هذه الانقسامات مع إعلان انغريد لوفافاسور وهايك شاهينيان، وهما من المنضوين في "السترات الصفراء"، عن لائحة "تجمع مبادرة المواطنة" للانتخابات الأوروبية التي ستجرى في مايو المقبل.

وقالت لوفافاسور الجمعة إن "الهدف ليس الذهاب إلى بروكسل من أجل الذهاب إلى بروكسل، بل الاندماج في السياسة بشكل عام (...) الاندماج في النظام بدءا بالانتخابات الأولى".

ورد عليها زميلها ياسين بولايكي من مدينة ليون "إذا كانت حركة السترات الصفر تشكك في النظام، وخصوصا ذاك الذي أقامته أوروبا، فهذا ليس من أجل أن تصبح جزءا منه".

والخميس الماضي التحق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بنقاش شارك فيه مواطنون وأعضاء من حركة "السترات الصفراء" في منطقة "دروم" جنوب شرق فرنسا، في إطار "الحوار الوطني الكبير" الذي أطلقه منذ أسبوع لوضع حد للاحتجاجات الشعبية التي شملت ربوع البلاد منذ أكثر من شهرين.

يشار أن السلطات الفرنسية أحصت 84 ألف متظاهر في آخر أسبوعين، حيث استعادت حركة السترات زخمها بعد عطل عيد الميلاد ورأس السنة. -

السترات الصفراء والانتخابات

ومع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية المقرر عقدها في شهر مايو المقبل واندلاع حركة الاحتجاجات الاجتماعية تحت شعار السترات الصفراء متزامنة مع إطلاق حوار وطني شامل، بدأت صورة المشهد السياسي تتضح شيئا فشيئا.

إحدى جماعات السترات الصفراء قررت تقديم لائحة للانتخابات الأوروبية مستقوية بنتائج استطلاعات رأي تقول إن مثل هذه اللائحة قد تحقق ثلاثة عشر في المئة من مجموع أصوات المقترعين.

وقدم عناصر من حراك السترات الصفراء قائمة بأسماء مرشحين للانتخابات البرلمانية الأوروبية المرتقبة في ال26 من مايو المقبل وتقودها إنغريد لوفاسور وهي ممرضة في التاسعة والعشرين العمر تحولت في بضعة أشهر إلى أحد الوجوه البارزة في الحركة الاحتجاجية للسترات الصفراء.

تلك الحركة التي خرجت يوما إلى الشوارع احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود قبل أن تتحول تدريجيا إلى محاكمة ورفض لسياسات الرئيس ماكرون الضريبية.

وبالرغم من غياب إجماع داخل صفوف حركة السترات الصفراء حول ضرورة تشكيل لائحة والمشاركة المقبلة إلا أن هذه الخطوة تعتبر هدية ثمينة بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يواجه حاليا صعوبات كبيرة في إدارة هذه الاحتجاجات الاجتماعية كما يواجه منافسة شرسة من طرف اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبين حيث تقول استطلاعات الراي إن حزبها قد يحقق اختراقا تاريخيا في هذا السباق الانتخابي الذي يأتي قبل الانتخابات البلدية والرئاسية.

ومنطق الهدية يأتي من كون الأصوات التي قد تحصل عليها لائحة السترات الصفراء قد تكون على حساب الإنجاز المتوقع لليمين المتطرف حيث ستساهم هذه اللائحة من إضعاف نجم مارين لوبين أكثر من النيل من مخزون الأصوات التي سينالها إيمانويل ماكرون، من تم تخفيف حدة الهزيمة المرتقبة أو الاختراق المحتمل. والرهان على أن دخول السترات الصفراء علي خط الانتخابات قد يصب في مصلحة ماكرون يأتي من القناعة القوية من أن اليمنين المتطرف إلى جانب اليسار المتطرف هو الذي يحرك إيديولوجيا شرائح واسعة من هده السترات الصفراء ويغذي صفوفها وشعاراتها المرفوعة ضد المؤسسات والنخب التقليدية.

لكل هذه الأسباب قد تشكل لائحة السترات الصفراء في الانتخابات الأوروبية ضربة لليمني المتطرف الذي كان يسعي إلى تحويل هذه الانتخابات إلى استفتاء ضد الرئيس ماكرون أو على الأقل إلى جولة ثالثة من الانتخابات الرئاسية لمعاقبة ساكن قصر الإليزيه.

المنفعة الثانية التي قد يستفيد منها ماكرون من هذه المعادلة السياسية الجديدة تكمن في كون هذه اللائحة قد تخلق صراعات داخلية في صفوف السترات الصفراء بين من يرفض الدخول في اللعبة السياسية التقليدية وبين من يريد أن يشارك فيها. بين من يطمح إلى منصب سياسي وبين من يحلم بنسف المؤسسات عبر الاحتجاج في السترات. هذه الوضعية من شانها أن تضعف أداء حركة السترات الصفراء وتنزع عنها المصداقية وعطف الشارع الفرنسي، علما أن هذه الحركة لا تملك قيادة معروفة و لا برنامجا سياسيا واضح المعالم و لا أجندة قابل للتطبيق على أرض الواقع