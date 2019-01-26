مستشار الحريري : الأسبوع المقبل سيكون حاسما لتشكيل الحكومة

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أكد الدكتور عمار حوري مستشار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم السبت أن الأسبوع المقبل سيشهد موقفا حاسما من قبل الحريري في ملف تشكيل الحكومة الجديدة .. معربا عن أمله في أن يكون هذا الحسم إيجابيا بإعلان تأليف الحكومة وصدور مراسيمها وسرعة تحضير البيان الوزاري ونيل الثقة من المجلس النيابي ومن ثم الانطلاق في عملية إصلاح واسعة.

وقال حوري -في حديث لإذاعة صوت لبنان – : “إن الحريري كان يعني تماما ويقصد ما صدر عنه حينما أدلى بهذا التصريح مساء الأربعاء الماضي عقب لقاء عقده مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول أن الأسبوع المقبل هو أسبوع الحسم في الملف الحكومي”.

وأشار إلى أنه في حالة عدم التوصل إلى حسم إيجابي يفضي إلى تشكيل الحكومة الجديدة, سيعلن الحريري موقفا يعكف حاليا على دراسته “ونأمل ألا نصل إلى هذه النقطة”.. مشددا على أن لبنان وصل إلى “الخط الأحمر” وأن أحوال البلاد لم تعد تتحمل الانقسامات وصراع التمسك بمقعد أو حقيبة وزارية, وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال “فنحن نذهب إلى مجهول كبير”.

وذكر : “إن الحريري كان يتصرف في السابق وكأنه هو المسئول الوحيد في البلاد فيما كان الآخرون من القوى السياسية يتسابقون على الطلبات فقط وبصورة كبيرة” .. معربا عن أمله في أن تتشكل الحكومة حتى يمكن ترتيب البيت الداخلي اللبناني وتحقيق متطلبات مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني.

وشدد على أن رئيس الوزراء الحريري قدم كل التضحيات الممكنة بالملف الحكومي في سبيل سرعة إنجاز عملية التأليف..محذرا من أن لبنان “وصل إلى حافة الهاوية” وهو الأمر الذي يتطلب الوقف الفوري للصراع على الحصص والحقائب الوزارية.

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