تعرف على شروط وخطوات حجز وحدات "الإسكان الاجتماعي الحر"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء إنهاء إجراءات التعاقد، واستلام الوحدات السكنية بمحور "الإسكان الاجتماعي الحر"، للحاجزين والراغبين في سداد ثمن الوحدة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 36 شهرًا بنظام التقسيط، طبقًا لكراسة الشروط.

خطوات التقديم على الوحدات السكنية:

1- يتوجه الحاجز لجهاز المدينة ـ مديرية الإسكان المُختصة التابعة لها الوحدة السكنية المحجوزة لاستلام خطاب "موقع ومختوم بشعار جهاز المدينة ـ مديرية الإسكان" موجه إلى أحد فروع البنك الأهلي المُختص الكائن بنطاق المدينة ـ المحافظة التابعة لها الوحدة السكنية، وذلك كما يلي:

- محافظة الفيوم بمركز هوارة فروع "الحرية بالفيوم أو جامعة الفيوم أو أبشواي"، ومركز طامية فروع "طامية أو الفيوم".

- محافظة أسيوط بمركز أبنوب فرع "أسيوط"، ومركز ساحل سليم فرع "ساحل سليم"، ومركز البداري فرع "ساحل سليم"، ومركز منقباد فرع "منفلوط"، ومدينة أسيوط الجديدة فروع "أسيوط أو جامعة أسيوط أو أبوتيج".

- محافظة سوهاج بمركز الكوثر فرع "الكوثر"، ومدينة سوهاج الجديدة فروع "سوهاج أو أخميم".

- محافظة مطروح بمركز سيدى عبدالرحمن فرع "مرسى مطروح"، ومركز الحمام فرع "برج العرب".

- محافظة أسوان بمركز كوم أمبو فرع "دراو".

- محافظة المنيا بمركز مطاي فروع "مطاي أو المنطقة الصناعية".

- محافظة البحر الأحمر بمركز مرسى علم فرع "المدينة بمرسى علم"، ومركز القصير فرع "القصير".

- محافظة البحيرة بمركز وادي النطرون فروع "كوم حمادة أو إيتاي البارود أو دمنهور".

- محافظة القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة فرع "الحمد مول".

- محافظة قنا بمدينة قنا الجديدة فروع "قنا أو جامعة جنوب الوادي".

- محافظة الأقصر بمدينة طيبة الجديدة فروع "طيبة أو الأقصر أو إسنا".

- محافظة الإسكندرية بمدينة برج العرب الجديدة فرع "برج العرب الجديدة".

2- سداد دفعة الاستلام والتعاقد بمكاتب البريد المصري المميكن لاستكمال مقدم الوحدة السكنية إلى 30% من إجمالي ثمن الوحدة الواردة بكراسة الشروط.

3- توجه الحاجز لفرع البنك الأهلي المصري المُختص السابق ذكره، وتسليم الخطاب الذى تم استلامه من جهاز المدينة ـ المديرية المُختصة، والشروع في استكمال الإجراءات اللازمة داخل فرع البنك ومنها فتح حساب بنكي، ومن ثم يقوم فرع البنك -بعد إنهاء الإجراءات اللازمة للعميل- بإصدار خطاب موجه لجهاز المدينة ـ مديرية الإسكان التابعة لها الوحدة السكنية وتسليمه للحاجز.

4- تسليم الحاجز خطاب البنك الأهلي الذي يُفيد باستكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد معه لجهاز المدينة ـ مديرية الإسكان المُختصة، ثم توقيع عقد البيع بنظام التقسيط، واستلام الوحدة السكنية، والتوقيع على محضر استلامها لدى جهاز المدينة ـ مديرية الإسكان.

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الشروط الواجب توافرها في المتقدم:

1- أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية.

2- السن من 21 - 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاوة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

4- ألا يزيد صافي الدخل السنوي من كافة المصادر على 78400 جنيه سنويًا للأسرة (5700 جنيه شهريًا)، وعلى 50400 سنويًا للأعزب (4200 جنيه شهريًا).

5- يحق للمُتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد، ويلتزم المُتقدم بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز، مع شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة الحجز لكل وحدة سكنية يرغب المواطن في حجزها على حدة وبشكل منفرد، وذلك بمبلغ 150 جنيهًا لكل كراسة (لا تُرد).

وفيما يتعلق بأسلوب الحجز، قالت "عبدالحميد": "يتم التقديم عن طريق البوابة الإليكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على الموقع (www.mff.gov.eg)، وذلك بعد شراء كراسة الشروط من أحد مكاتب البريد بالمحافظات الموجودة في الإعلان، حيث سيقوم العميل باتباع الخطوات التالية:

- ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية (المرفقة بكراسة الشروط) بخط واضح.

- إرفاق إيصال شراء الكراسة.

- إيصال سداد مقدم الحجز.

استمارة ـ استمارات حجز الوحدة ـ الوحدات، حسب عدد الوحدات المُراد حجزها، بعد استيفائها وتوقيعها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه "سارية".

- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة "وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة".

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي "كهرباء – غاز – مياه"، وذلك بملف واحد بصيغة (pdf)، حتى لو تعددت الوحدات التي تم حجزها لتحميلها على الموقع.

وأوضحت أنه يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية وفقًا للخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإليكتروني للصندوق (www.mff.gov.eg)، لإنشاء الحساب.

- يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار.

- يملأ استمارة ـ استمارات التسجيل ببياناته الأساسية.

- بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (sms) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، وتتضمن الرسالة رقمًا كوديًا، يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ويتم الإطلاع على الوحدات المطروحة وأكوادها والشروط العامة للحجز من النماذج المتاحة على الموقع.

- تحديد كود الوحدة المطلوبة، علمًا بأن حجز الوحدة يتم عن طريق إدخال كود الوحدة أو أكواد الوحدات في المكان المخصص لها في أثناء ملء استمارة ـ استمارات الحجز للوحدة ـ الوحدات السكنية على الموقع الإلكتروني.

- يدخل مقدم الطلب على حسابه وينشيء طلب الحصول على وحدة سكنية.

- يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة -إن وجدت- بالإضافة إلى تحديد كود الوحدة ـ الوحدات السكنية بالمدن التي يرغب في التقدم إليها، والمطروحة بالإعلان.

- يرفق مقدم الطلب المستندات السابق ذكرها بملف واحد بصيغة (pdf) حتى لو تعددت الوحدات التي تم حجزها.

- بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات (ملف pdf واحد) حتى لو تعددت الوحدات التي تم حجزها، يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحتة الشخصية مع إظهار رسالة "تم حجز الوحدة ـ الوحدات المطلوبة بنجاح".

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شروط الحجز والتمويل:

1- يسدد مُقدم جدية الحجز مبلغ 10 آلاف جنيه للوحدات غرفتين وصالة، ومبلغ 14 ألف جنيه للوحداث ثلاث غرف وصالة (وهو مبلغ يرد في حالة عدة التخصيص)، بالإضافة لسداد المصاريف الإدارية التي تبلغ 300 جنيه (لا ترد).

2- أن يتم استكمال مقدم الحجز على 10 دفعات ربع سنوية بواقع مبلغ 1500 جنيه للوحدات غرفتين وصالة أو مبلغ 2000 جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة، ويبدأ سداد الدفعات بعد ثلاثة أشهر من انتهاء فترة التقديم بالإعلان.

3- يتم البيع بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا ثابتة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى، بعد إتاحة الدعم النقدي المقرر الذي يصل إلى 40 ألف جنيه وفقًا لدخل مقدم الطلب.

4- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري للوحدات غرفتين وصالة أو الوحداث ثلاث غرف وصالة 1300 جنيه شهريًا.

5- يتم سداد 5% من قيمة الوحدات كوديعة صيانة للمشروع عند التعاقد.

6- أسعار الوحدات السكنية قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% كحد أقصى.

ولفتت مي عبدالحميد أنه تم توفير 202 مكتب بريد مُمكين لشراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز، مضيفة أن من لديه أي تساؤل أو استفسار من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية وهي 57771 أو 5999 أو 188 من أي تليفون محمول أو 090071117 من أي خط أرضي.