ردا على صور «#خليها_تصدي».. موانئ بورسعيد تكشف حقيقة تكدس السيارات بها

نفت المتحدثة الإعلامية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجود أي تكدس للسيارات المستوردة بميناءي بورسعيد الغربي والشرقي، مؤكدة أن ما يتردد عن منع موانئ بورسعيد استقبال سفن السيارات غير صحيح بالمرة.
جاء تصريح المتحدثة الإعلامية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ردا على ما نشر على بعض المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاج #خليها_تصدي المتداول لحملة مقاطعة شراء السيارات الجديدة بزعم تكدس موانئ بورسعيد بالسيارات المستوردة ورفضها استقبال سفن سيارات جديدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.