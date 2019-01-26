دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كشفت النسخة التجريبية لنظام iOS 12.2 عن نافذة لعرض خدمة آبل الإخبارية القادمة التي تختص بتقديم اشتراكات برسوم شهرية للصحف الإخبارية والمجلات، وكنا قد تطرقنا لهذا الموضوع في خبر سابق الشهر الماضي عبر تقرير لـ Bloomberg عن خطة آبل باستغلال خدمة الأخبار الرقمية Texture التي سبق واستحوذت عليها في هذا الصدد.

ووفقاً للنافذة التي ظهرت فربما ستسمي آبل خدمتها الإخبارية “Apple News Magazine” بينما لم تتوفر أي معلومات للحظة عن موعد إطلاق الخدمة أو تكلفة الاشتراك الشهرية بالحزمة الإخبارية، ولكن بالمقارنة مع السعر الذي كانت تقدمه Texture وهو 9.99$ لمحتوى يحوي حوالي 200 صحيفة ومجلة يمكن توقع معدل التكلفة الشهرية.

ومن جانب آخر تتحدث بعض الشائعات عن نية آبل دمج خدمتها الإخبارية مع محتواها المرئي الخاص بالإضافة لخدمة آبل الموسيقية تحت نظام خدماتي بحزمة اشتراك واحدة كما أقاد موقع The information، والجدير بالذكر أن حزمة الاشتراكات الموحدة تم إيجادها في النسخة التجريبية لـ iOS 12.2 مما يعني أنها ربما ستأتي قادمة في وقت مبكر من هذا العام.

التدوينة النسخة التجريبية iOS 12.2 تكشف عن نافذة اشتراك لخدمة آبل الإخبارية ظهرت أولاً على عالم التقنية.