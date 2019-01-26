دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

على غرار التسريباب التي طالت موتورولا في هواتفها Moto G7 والتي كشفت عن وجود 4 نسخ من الهاتف واسم كل منها وبعض المواصفات الأخرى أيضاً خلال الفترة الماضية؛ وبالأخص تلك التي تم الحصول عليها من تتبع بيانات الهاتف في لجنة التجارة الفيدرالية FCC، ها هو اليوم موقع الشركة في البرازيل يكشف عن كامل مواصفات وصور الهواتف الأربعة عن طريق الخطأ قبل الموعد الرسمي لإطلاقها حيث قامت الشركة بحذفها سريعاً إلا إن ذلك لم يحول دون تسريب تلك المعلومات.

وتظهر الصور أن الهواتف الأربعة تحوي حوافاً ضيقة مع تواجد النتوء في منتصف الشاشة العلوي ومنفذ للسماعة وستعمل جميعها بنسخة أندوريد باي، أما بالنسبة لمعالجاتها فكل من G7 وG7 Power وG7 Play تعمل بمعالج سنابدراجون 632 بينما الهاتف الأعلى مواصفات وهو G7 Plus يملك معالج سنابدراجون 636 كذلك يملك أعلى مواصفات للكاميرا بواحدة أمامية بدقة 12 ميجا بكسل وكاميراتين خلفيتين بقياس 15 ميجا بكسل و5 ميجا بكسل.

بينما تملك جميعها بطارية بسعة 3000 ملي أمبير إلا G7 Power مزود بطارية ضخمة بسعة 5000 ملي أمبير، ولم تتوفر أي معلومات حول أسعار النسخ المختلفة للهاتف خلال التسريبات والذي يعني علينا الانتظار لموعد الإعلان الرسمي للشركة في 7 فبراير القادم لمعرفتها، نترككم مع الصور :

التدوينة موقع موتورولا البرازيل يكشف بالخطأ عن مواصفات وصور هواتف Moto G7 كاملة ظهرت أولاً على عالم التقنية.